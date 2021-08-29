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УПЛ. Зоря мінімально перемогла Ворсклу в 6 турі

Сьогодні 21:21 120 0
Єдиний гол у матчі забив Овусу Раймонд Фрімпонг
УПЛ. Зоря мінімально перемогла Ворсклу в 6 турі

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря здобула мінімальну перемогу над полтавською Ворсклою в 6 турі УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Овусу Раймонд Фрімпонг.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 тур, 29 серпня

Зоря - Ворскла 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 83 Фрімпонг

Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніор, Назарина, Громов, Кочергін, Булеца, Гладкий, Кабаєв

Запасні: Жилкін, Руфаті, Хомченовський, Цвек, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Аллахяр, Шахаб

Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль, Степанюк, Тамм, Чеснаков, Челядін, Кане, Бондаренко

Запасні: Ткаченко, Пешич, Яворський, Пуцлін, Нестеренко, Есеола, Кушніренко, Вакула

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