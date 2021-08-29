УПЛ. Зоря мінімально перемогла Ворсклу в 6 турі

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря здобула мінімальну перемогу над полтавською Ворсклою в 6 турі УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Овусу Раймонд Фрімпонг.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 тур, 29 серпня
Зоря - Ворскла 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 83 Фрімпонг
Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніор, Назарина, Громов, Кочергін, Булеца, Гладкий, Кабаєв
Запасні: Жилкін, Руфаті, Хомченовський, Цвек, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Аллахяр, Шахаб
Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль, Степанюк, Тамм, Чеснаков, Челядін, Кане, Бондаренко
Запасні: Ткаченко, Пешич, Яворський, Пуцлін, Нестеренко, Есеола, Кушніренко, Вакула