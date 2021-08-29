Лікування пошкодження займе близько 2 тижнів

Джерело - УАФ.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не зможе допомогти національній збірній Україні в рамках вересневих матчів.

Про це повідомляє УАФ.

Нападник прибув сьогодні на збір із результатом МРТ-досліження, яке констатувало ушкодження області 12-го ребра грудної клітки з утворенням гематоми.

За словами головного лікаря національної команди В’ячеслава Попова, лікування такого ушкодження потребує близько двох тижнів.

Нагадаємо, збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022.