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Довбик пропустить матчі збірної України

Сьогодні 20:42 602 0
Лікування пошкодження займе близько 2 тижнів
Довбик пропустить матчі збірної України
#Довбик, #Дніпро-1

Джерело - УАФ.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не зможе допомогти національній збірній Україні в рамках вересневих матчів.

Про це повідомляє УАФ.

Нападник прибув сьогодні на збір із результатом МРТ-досліження, яке констатувало ушкодження області 12-го ребра грудної клітки з утворенням гематоми.

За словами головного лікаря національної команди В’ячеслава Попова, лікування такого ушкодження потребує близько двох тижнів.

Нагадаємо, збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022.

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