Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України вперше зібралася після чемпіонату Європи та під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Олександром Петраковим.

Наразі до табору команди прибуло лише 11 гравців: Денис Бойко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - Динамо) та Артем Довбик (Дніпра-1).

Ввечері до команди приєднаються наші англійські легіонари - Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко. Хавбек угорського Фехервару Євген Макаренко та гравці Шахтаря - Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Тарас Степаненко, Данило Сікан прибудуть у розташування національної команди у понеділок, 30 серпня, вранці.

Вранці, 30 серпня (10:00) збірна України чартерним рейсом відлетить до Нур-Султана. Наші легіонари Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Олександр Зубков, Ігор Харатін і Тарас Качараба прилетять із Фракнкфурта одразу в Казахстан. Усі вищезгадані футболісти приєднаються до команди 30 серпня ввечері.

31 серпня підопічні Петракова проведуть офіційне передігрове тренування, а 1 серпня зіграють матч кваліфікації до ЧС-2022 проти господарів, збірної Казахстану. Початок о 17:00 за київським часом.

Склад збірної України на вересневий збір

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла, Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія Чехія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

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