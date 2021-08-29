 Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022 | Блоги | Champion.com.ua
Зубковська завоювала золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 06:08 2143
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 серпня
Сьогодні 19:12 1252
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 19:03 66272
УПЛ. Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм у 6 турі
Сьогодні 18:58 930 1
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 18:27 532
Джима здобула срібло у гонці переслідування на Літньому чемпіонаті світу
Сьогодні 17:27 490
УПЛ. Верес на виїзді розгромив Десну у 6 турі
Сьогодні 15:52 6093 1
Мисник здобула срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 14:00 443
Костишин подав у відставку з посади наставника Колоса
Сьогодні 12:54 1451
Яременко здобув срібну медаль, Веракса - бронзову
Сьогодні 12:20 449
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге
Відео дня: Фантастичний гол Безуса в ворота Брюгге Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:43 534
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022 Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:27 525
Дівчина дня. Лідерка збірної України Юлія Герасимова - струнка брюнетка з неймовірною посмішкою
Дівчина дня. Лідерка збірної України Юлія Герасимова - струнка брюнетка з неймовірною посмішкою Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:31 666
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал Андрій Дунець
Сьогодні 10:00 1341
Фото дня. Абсолютне домінювання українських плаваців на Паралімпіаді в Токіо
Фото дня. Абсолютне домінювання українських плаваців на Паралімпіаді в Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 22:01 1179
Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір
Справжній джентельмен: Шевченко запропонував піджак олімпійській чемпіонці в прохолодний вечір Андрій Твердохліб
Вчора 21:40 33798 1
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол Андрій Твердохліб
Вчора 20:32 3579
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання Андрій Твердохліб
Вчора 18:44 1910
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди Андрій Твердохліб
Вчора 18:21 1236
Феноменальне повернення капітана: суперсейви Пятова в грі з Монако
Феноменальне повернення капітана: суперсейви Пятова в грі з Монако Андрій Твердохліб
Вчора 14:36 1518
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 18:27 Андрій Твердохліб 532 0
Збірна України розпочала збір напередодні матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України вперше зібралася після чемпіонату Європи та під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Олександром Петраковим.

Наразі до табору команди прибуло лише 11 гравців: Денис Бойко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - Динамо) та Артем Довбик (Дніпра-1).

Ввечері до команди приєднаються наші англійські легіонари - Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко. Хавбек угорського Фехервару Євген Макаренко та гравці Шахтаря - Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Тарас Степаненко, Данило Сікан прибудуть у розташування національної команди у понеділок, 30 серпня, вранці.

Вранці, 30 серпня (10:00) збірна України чартерним рейсом відлетить до Нур-Султана. Наші легіонари Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Олександр Зубков, Ігор Харатін і Тарас Качараба прилетять із Фракнкфурта одразу в Казахстан. Усі вищезгадані футболісти приєднаються до команди 30 серпня ввечері.

31 серпня підопічні Петракова проведуть офіційне передігрове тренування, а 1 серпня зіграють матч кваліфікації до ЧС-2022 проти господарів, збірної Казахстану. Початок о 17:00 за київським часом.

Склад збірної України на вересневий збір

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла, Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія Чехія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()