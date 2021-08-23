 Динамо - Десна 4:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Десна 4:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:08 592 0
Дубль оформив Віталій Буяльський
Динамо - Десна 4:0. Огляд матчу
#Динамо, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 5 турі УПЛ вдома обіграло Десну.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 22 серпня

Динамо - Десна 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Буяльський, 2:0 - 37 Циганков (пен), 3:0 - 57 Буяльський, 4:0 - 79 Завійський (автогол)

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота (Тимчик, 67), Забарний, Кедзьора, Сидорчук (Шепелєв, 67), Шапаренко, Буяльський, Антюх (Лєднєв, 78), Циганков (Караваєв, 68), Гармаш (Шкурін, 46).

Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Домбровський, Арвеладзе (Болбат, 46), Тотовицький (Дегтярьов, 86), Калитвинцев, Картушов, Завійський, Безбородько (Будківський, 46).

Попередження: Буяльський (35), Шапаренко (55), Забарний (84), Тимчик (90) - Домбровський (4), Завійський (45+2)

Раніше, Зоря перестріляла Маріуполь.

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