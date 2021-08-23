Джерело - Чемпіон.
Динамо у 5 турі УПЛ вдома обіграло Десну.
Динамо - Десна 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 32 Буяльський, 2:0 - 37 Циганков (пен), 3:0 - 57 Буяльський, 4:0 - 79 Завійський (автогол)
Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота (Тимчик, 67), Забарний, Кедзьора, Сидорчук (Шепелєв, 67), Шапаренко, Буяльський, Антюх (Лєднєв, 78), Циганков (Караваєв, 68), Гармаш (Шкурін, 46).
Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Домбровський, Арвеладзе (Болбат, 46), Тотовицький (Дегтярьов, 86), Калитвинцев, Картушов, Завійський, Безбородько (Будківський, 46).
Попередження: Буяльський (35), Шапаренко (55), Забарний (84), Тимчик (90) - Домбровський (4), Завійський (45+2)
Раніше, Зоря перестріляла Маріуполь.