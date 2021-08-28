 УПЛ. Динамо декласувало Колос у 6 турі | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Динамо декласувало Колос у 6 турі

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Кияни забили 7 голів та залишили свої ворота сухими
УПЛ. Динамо декласувало Колос у 6 турі
#Динамо, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 серпня, київське Динамо здобуло розгромну перемогу над Колосом у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.

Кияни забили 7 голів та залишили свої ворота сухими.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 тур, 28 серпня

Динамо - Колос 7:0 (6:0)

Голи: 1:0 - 5 Де Пена, 2:0 - 9 Шапаренко, 3:0 - 25 Кендзьора, 4:0 - 34 Буяльський, 5:0 - 39 Де Пена, 6:0 - 45 Циганков, 7:0 - 67 Циганков

Динамо: Бойко, Сидорчук(Шепелєв 61), Шапаренко, Шабанов, Де Пена(Вербич 61), Циганков, Миколенко, Забарний, Буяльський(Лєднєв 69), Шкурін(Рамірес 46), Кендзьора(Караваєв 61)

Запасні: Нещерет, Вербич, Шепелєв, Рамірес, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Тимчик, Сирота

Колос: Маханьков, Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець, Мілько, Задоя, Костишин(Нурієв 46), Сілва, Чурко (Мамаду 46), Сітчінава(Лисенко 64)

Запасні: Фесюн, Саків, Ром, Нгамба, Богданов, Мамаду, Нурієв, Сорокін, Лисенко

Попередження: Сілва 5, Сидорчук 30, Мамаду 76, Шапаренко 79, Нгамба 86, Нурієв 90+1

Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу в Металіста 1925.

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