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УПЛ. Інгулець розгромив Маріуполь у 6 турі

Сьогодні 15:53 427 0
Друга поспіль перемога Інгульця в УПЛ
УПЛ. Інгулець розгромив Маріуполь у 6 турі
#Інгулець, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру УПЛ петрівський Інгулець вдома обіграв Маріуполь.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля. Дубль оформив Владислав Шарай

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 28 серпня

Інгулець - Маріуполь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Шарай, 2:0 - 57 Шарай, 3:0 - 76 Стівен

Інгулець: Гальчук, Полегенько (Козак, 68), Ковальов, Салем, Опанасенко (Мельничук, 74), Коробенко (Бартуловіч, 74), Запорожець, Шишка, Асмелаш, Шарай, Сітало (Гопей, 56).

Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Чоботенко, Мампассі (Удод, 46), Стасюк, Мішньов, Петерман (Шостак, 63), В'юнник (Хромей, 46), Топалов (Микитишин, 72), Кащук (Світюха, 76), Кулаков 

Попередження: Опанасенко, 72 - Стасюк, 30, Мампассі, 32, Мішньов, 53, Чоботенко, 56, Шостак, 78.

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