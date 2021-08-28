Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру УПЛ петрівський Інгулець вдома обіграв Маріуполь.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля. Дубль оформив Владислав Шарай
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 28 серпня
Інгулець - Маріуполь 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Шарай, 2:0 - 57 Шарай, 3:0 - 76 Стівен
Інгулець: Гальчук, Полегенько (Козак, 68), Ковальов, Салем, Опанасенко (Мельничук, 74), Коробенко (Бартуловіч, 74), Запорожець, Шишка, Асмелаш, Шарай, Сітало (Гопей, 56).
Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Чоботенко, Мампассі (Удод, 46), Стасюк, Мішньов, Петерман (Шостак, 63), В'юнник (Хромей, 46), Топалов (Микитишин, 72), Кащук (Світюха, 76), Кулаков
Попередження: Опанасенко, 72 - Стасюк, 30, Мампассі, 32, Мішньов, 53, Чоботенко, 56, Шостак, 78.