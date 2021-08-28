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Сьогодні, 28 серпня, відбулися матчі 3 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
3 тур, 28 серпня
Армінія - Айнтрахт 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Хауге, 1:1 - 86 Віммер
Аугсбург - Баєр 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 автогол Яго, 0:2 - автогол Нідерлархнер, 1:2 - 30 Нідерлархнер, 1:3 - 75 Шик, 1:4 - 81 Вірц
Кельн - Бохум 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 82 Шауб, 2:0 - 90+1 Лемперле, 2:1 - 90+4 Цоллер
Майнц - Гройтер 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Лукокі, 2:0 - 18 Салаї, 3:0 - 90+2 Штогер
Штутгарт - Фрайбург 2:3 (2:3)
Голи: 0:1 - 3 Чон У Йон, 0:2 - 9 Чон У Йон, 0:3 - 28 Холер, 1:3 - 45 Мавропанос, 2:3 - 45+2 Аль-Гаддуїуї
Раніше Боруссія Д у фантастичному матчі обіграла Гоффенгайм.