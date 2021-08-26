Збірна Франції назвала склад на матч проти України

Збірна Франції назвала заявку на матч проти України

Збірна Франції оголосила склад на три вересневі поєдинки відбірного циклу чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Франції.

Наставник збірної Франціїї Дідьє Дешам викликав для підготовки до матчів відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною, Україною та Фінляндією 23-х виконавців.

Склад збірної Франції:

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Майк Меньян (Лілль), Стів Манданда (Марсель).

Захисники: Люка Дінь (Евертон, Англія), Лео Дюбуа (Ліон), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Курт Зума (Челсі, Англія), Жюль Кунде (Севілья, Іспанія), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Дайо Упамекано (Баварія, Німеччина).

Півзахисники: Н’Голо Канте (Челсі, Англія), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англія), Орельян Туамені (Монако), Корентін Толіссо (Баварія, Німеччина), Жордан Верету (Рома, Італія).

Нападники: Кінгслі Коман (Баварія, Німеччина), Антуан Грізманн (Барселона, Іспанія), Тома Лемар (Атлетико, Іспанія), Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед, Англія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Мусса Діабі (Баєр, Німеччина).

Нагадаємо, що 1 вересня у Страсбурзі Франція зіграє з Боснією і Герцеговиною, 4-го — у Києві з Україною, а 7-го — у Ліоні з Фінляндією.