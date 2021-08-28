УПЛ. Інгулець - Маріуполь: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру УПЛ петрівський Інгулець прийме Маріуполь.
Стартові склади команд:
Інгулець: Гальчук, Салем, Запорожець, Шарай, Полегенько, Коробенко, Сітало, Шишка, Асмелаш, Опанасенко, Ковальов
Запасні: Шуст, Козак, Бартуловіч, Коваленко, Головкін, Павлов, Поспєлов, Мельничук, Стефен
Актуально: УПЛ. Інгулець - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE
Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Чоботенко, Мампассі, Стасюк, Мишньов, Петерман, В’юнник, Топалов, Кащук, Кулаков
Запасні: Турбаєвський, Холод, Удод, Клименко, Шостак, Хромей, Микитишин, Світюха
Матч розпочнеться о 14:00.