 УПЛ. Інгулець - Маріуполь: Стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Інгулець - Маріуполь: Стартові склади команд

Сьогодні 13:37 218 0
Стали відомі стартові склади команд
УПЛ. Інгулець - Маріуполь: Стартові склади команд
#Інгулець

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру УПЛ петрівський Інгулець прийме Маріуполь.

Стартові склади команд:

Інгулець: Гальчук, Салем, Запорожець, Шарай, Полегенько, Коробенко, Сітало, Шишка, Асмелаш, Опанасенко, Ковальов

Запасні: Шуст, Козак, Бартуловіч, Коваленко, Головкін, Павлов, Поспєлов, Мельничук, Стефен

Актуально: УПЛ. Інгулець - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE

Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Чоботенко, Мампассі, Стасюк, Мишньов, Петерман, В’юнник, Топалов, Кащук, Кулаков

Запасні: Турбаєвський, Холод, Удод, Клименко, Шостак, Хромей, Микитишин, Світюха

Матч розпочнеться о 14:00.

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