Металіст підписав вихованця Дніпра

Металіст підписав півзхаисника

Металіст підписав контракт з 21-річним півзахисником Артемом Білим.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У Металісті Білий буде грати під 99 номером.

Важливо: Оболонь: Суддівство у матчі з Металістом - зґвалтування усього українського футболу

Відзначимо, що Артем вихованцем школи Дніпра. Згодом грав за юніорські команди Зорі, Чорноморця та Ворскли. У Першій лізі дебютував у вересні минулого року у складі ВПК-Агро.

Раніше, Металіст розгромив Оболонь у 5 турі Першої ліги.