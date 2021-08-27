Металіст підписав вихованця Дніпра

Джерело - metalist.ua.
Металіст підписав контракт з 21-річним півзахисником Артемом Білим.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Деталі угоди не розголошуються. У Металісті Білий буде грати під 99 номером.
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Відзначимо, що Артем вихованцем школи Дніпра. Згодом грав за юніорські команди Зорі, Чорноморця та Ворскли. У Першій лізі дебютував у вересні минулого року у складі ВПК-Агро.
Раніше, Металіст розгромив Оболонь у 5 турі Першої ліги.