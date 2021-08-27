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Металіст підписав вихованця Дніпра

Сьогодні 18:55 393 0
Металіст підписав півзхаисника
Металіст підписав вихованця Дніпра
#Металіст

Джерело - metalist.ua.

Металіст підписав контракт з 21-річним півзахисником Артемом Білим.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У Металісті Білий буде грати під 99 номером.

Важливо: Оболонь: Суддівство у матчі з Металістом - зґвалтування усього українського футболу

Відзначимо, що Артем вихованцем школи Дніпра. Згодом грав за юніорські команди Зорі, Чорноморця та Ворскли. У Першій лізі дебютував у вересні минулого року у складі ВПК-Агро.

Раніше, Металіст розгромив Оболонь у 5 турі Першої ліги.

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