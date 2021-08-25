Оболонь звернулася до президента УАФ та ПФЛ з вимогою дати справедливу оцінку суддівству у матчі п'ятого туру Першої ліги проти Металіста.

Про це йдеться в заяв клубу.

"Те, що відбулося 22 серпня 2021 року у матчі 5-го туру Чемпіонату ПФЛ України між командами ФК Металіст (Харків) та ФК ОБОЛОНЬ (Київ) за допомогою арбітра Серпутька Г., який на 1-й хвилині поставив сумнівний пенальті у наші ворота, а також упереджено трактував епізоди на користь команди суперника впродовж усієї гри, ми розцінюємо як зґвалтування не тільки футбольного клубу ОБОЛОНЬ, а й усього українського футболу.

Важливо: Металіст - Оболонь 3:0. Огляд матчу

​Люди, які це роблять, впевнені, що не понесуть жодного покарання. І ці процеси у нинішньому чемпіонаті найчастіше відбуваються у матчах за участі ФК Металіст.

​Статистика вражаюча: за п’ять турів Чемпіонату Першої ліги – п’ять пенальті у ворота суперників Металіста і чотири вилучення.

​Ми розуміємо, що багато хто чекає на повернення ФК Металіст до вищого дивізіону українського футболу, але ж закликаємо до чесності і дотримання спортивного принципу та моралі", - йдеться в повідомленні.