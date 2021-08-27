Туринський клуб хоче підписати форварда

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мойзе Кін, який є вихованцем Ювентуса, незабаром може повернутися в туринський клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Нагадаємо, що у 2019 році форвард покинув туринський клуб, перейшовши в Евертон за 27,5 млн євро.

Італійський клуб вже провів переговори з агентом футболіста Міно Райолою. Йдеться про оренду гравця.

У минулому сезоні Мойзе Кін виступав на правах оренди за ПСЖ. Контракт італійського форварда з Евертоном діє до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду покине Ювентус.