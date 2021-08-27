Джерело - Чемпіон.
Нападник Мойзе Кін, який є вихованцем Ювентуса, незабаром може повернутися в туринський клуб.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Нагадаємо, що у 2019 році форвард покинув туринський клуб, перейшовши в Евертон за 27,5 млн євро.
Італійський клуб вже провів переговори з агентом футболіста Міно Райолою. Йдеться про оренду гравця.
У минулому сезоні Мойзе Кін виступав на правах оренди за ПСЖ. Контракт італійського форварда з Евертоном діє до літа 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду покине Ювентус.