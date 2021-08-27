Ноєр: Ми не можемо недооцінювати Динамо

Гравці київського Динамо у матчах Ліги чемпіонів б'ються до кінця.

Про це заявив капітан Баварії Мануель Ноєр.

"Нам не можна робити ніяких помилок в цій групі. Всі суперники - дуже сильні. Барселона - досі в головах тих з нас, хто був тут в 2020-му році. Навіть без Мессі це буде важке випробування. Бенфіка - дуже сильна грає команда, у них завжди відмінна атмосфера.

Ми точно не можемо недооцінювати Динамо, адже вони гравці б'ються до кінця. Я з нетерпінням чекаю груповий етап і матчі з одними з найбільших команд Європи", - сказав Ноєр.