Ноєр: Ми не можемо недооцінювати Динамо

Джерело - УЄФА.
Гравці київського Динамо у матчах Ліги чемпіонів б'ються до кінця.
Про це заявив капітан Баварії Мануель Ноєр.
"Нам не можна робити ніяких помилок в цій групі. Всі суперники - дуже сильні. Барселона - досі в головах тих з нас, хто був тут в 2020-му році. Навіть без Мессі це буде важке випробування. Бенфіка - дуже сильна грає команда, у них завжди відмінна атмосфера.
Ми точно не можемо недооцінювати Динамо, адже вони гравці б'ються до кінця. Я з нетерпінням чекаю груповий етап і матчі з одними з найбільших команд Європи", - сказав Ноєр.
Нагадаємо, Баварія потрапила до групи Е Ліги чемпіонів з Барселоною, Бенфікою та Динамо.