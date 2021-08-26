Визначилися суперники Динамо та Шахтаря у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
Чемпіон України Динамо потрапило у групу Е, де зіграє проти Баварії, Барселони та Бенфіки.
Шахтар опинився у групі D - суперниками гірників будуть Реал, Інтер та Шериф.
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Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
Чемпіон України Динамо потрапило у групу Е, де зіграє проти Баварії, Барселони та Бенфіки.
Шахтар опинився у групі D - суперниками гірників будуть Реал, Інтер та Шериф.