Визначилися суперники Динамо та Шахтаря у Лізі чемпіонів

Стали відомі суперники українських клубі

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Чемпіон України Динамо потрапило у групу Е, де зіграє проти Баварії, Барселони та Бенфіки.

Шахтар опинився у групі D - суперниками гірників будуть Реал, Інтер та Шериф.