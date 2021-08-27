Манчестер Сіті відмовив ПСЖ у продажу Жезуса

Джерело - sport.ua.
ПСЖ зацікавлений в послугах нападника Манчестер Сіті Габріеля Жезуса.
Про це повідомляє Globo Esporte.
Англійський клуб відмовився вести переговори про продаж свого форварда.
Відзначається, що парижани розглядають Жезуса в якості заміни Кіліану Мбаппе, який, швидше за все, покине клуб.
24-річний Жезус в цьому сезоні відзначився двома гольовими передачами в двох матчах АПЛ. У минулому сезоні він забив 14 голів і зробив чотири гольові передачі в 42 зустрічах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Ювентус націлився на Жезуса.