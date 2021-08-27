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Навколо спорту

Манчестер Сіті відмовив ПСЖ у продажу Жезуса

Сьогодні 11:10 350 0
Бразильського форварда не буде в Парижі
Манчестер Сіті відмовив ПСЖ у продажу Жезуса
#Манчестер Сіті, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

ПСЖ зацікавлений в послугах нападника Манчестер Сіті Габріеля Жезуса. 

Про це повідомляє Globo Esporte.

Англійський клуб відмовився вести переговори про продаж свого форварда.

Відзначається, що парижани розглядають Жезуса в якості заміни Кіліану Мбаппе, який, швидше за все, покине клуб.

24-річний Жезус в цьому сезоні відзначився двома гольовими передачами в двох матчах АПЛ. У минулому сезоні він забив 14 голів і зробив чотири гольові передачі в 42 зустрічах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ювентус націлився на Жезуса.

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