Ювентус зацікавлений у придбанні Жезуса

Бразилець може змінити клубну прописку

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус може покинути клуб в міжсезоння.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Бразильський форвард зацікавив Ювентус. Туринський клуб розглядає можливість підписання 24-річного гравця, якщо нападник Ювентуса Кріштіану Роналду покине команду.

Контракт Жезуса з Манчестер Сіті закінчується влітку 2023 року.

У минулому сезоні Жезус взяв участь в 42 матчах у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і виконав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті оновив пропозицію щодо Кейна.