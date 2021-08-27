Президент Динамо - про жеребкування Ліги чемпіонів

Джерело - ФК Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс бажає Роману Яремчуку якомога більше забитих голів за національну збірну і в будь-якому матчі Бенфіки, крім поєдинку проти киян.

Про це заявив сам функціонер.

"Такі групи прийнято називати групами смерті, але в такому випадку я би не став оперувати цим поняттям. Київське Динамо має всі можливості, аби гідно протистояти будь-якому супернику, показувати хороший рівень футболу, не забуваючи при цьому про результат. Якщо коротко, то Баварія це одна з найсильніших команд Європи, Барселона це завжди ТОП-рівень, незважаючи на те, що зараз команда перебуває у стадії перебудови. За будь-яких розкладів каталонці входять до числа найкращих команд континенту. Бенфіка це складний суперник, у якого сильний склад і великі амбіції. Роман Яремчук проти Динамо? Тут не треба шукати додаткову мотивацію ні для Романа, ні для нашого клубу. Динамо дало йому дорогу у великий футбол, свого часу ми прийняли правильне рішення, відпустивши Яремчука до іноземного клубу, він отримав можливість для розвитку і став тим, ким є зараз. Бажаю Романові якомога більше забитих голів за національну збірну і в будь-якому матчі Бенфіки, крім поєдинку проти Динамо", - зазначив Суркіс.

За результати жеребкування Ліги чемпіонів київське Динамо потрапило до групи разом з Барселоною, Баварією та Бенфікою.