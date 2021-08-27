 Суркіс: Динамо може гідно протистояти будь-якому супернику | Футбол | Champion.com.ua
Визначилися суперники Динамо та Шахтаря у Лізі чемпіонів
Вчора 20:14 3888 3
Суркіс: Динамо може гідно протистояти будь-якому супернику
Сьогодні 10:39 402
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 10:30 29811
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 серпня
Сьогодні 10:15 5045 1
Рижикова стала третьою на етапі Діамантової ліги
Сьогодні 09:25 259
Світоліна впевнено вийшла до півфіналу турніру в Чикаго
Сьогодні 08:24 548
Визначилися всі учасники і кошики для жеребкування Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 792
Білий завоював срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 06:24 659
Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги
Вчора 22:55 1173
Зоря програла Рапіду у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 21:26 1939
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку Valeriy Ruchka
Вчора 11:46 8979
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 08:50 648
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
Вчора 00:58 2612 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
25.08.2021 23:41 2260
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:44 1730
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:27 2115
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик Андрій Твердохліб
25.08.2021 21:40 918
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:45 819
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:38 2272
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців Андрій Дунець
25.08.2021 16:42 84856 13
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані Андрій Дунець
25.08.2021 13:54 2599
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників Андрій Твердохліб
24.08.2021 19:45 1257
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку Андрій Твердохліб
24.08.2021 18:35 1361
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності Андрій Твердохліб
24.08.2021 18:21 1333 1
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась Андрій Твердохліб
24.08.2021 16:53 7135
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс: Динамо може гідно протистояти будь-якому супернику

Сьогодні 10:39 402 0
Президент Динамо - про жеребкування Ліги чемпіонів
Суркіс: Динамо може гідно протистояти будь-якому супернику
#Динамо, #Суркіс

Джерело - ФК Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс бажає Роману Яремчуку якомога більше забитих голів за національну збірну і в будь-якому матчі Бенфіки, крім поєдинку проти киян.

Про це заявив сам функціонер.

"Такі групи прийнято називати групами смерті, але в такому випадку я би не став оперувати цим поняттям. Київське Динамо має всі можливості, аби гідно протистояти будь-якому супернику, показувати хороший рівень футболу, не забуваючи при цьому про результат.

Якщо коротко, то Баварія це одна з найсильніших команд Європи, Барселона це завжди ТОП-рівень, незважаючи на те, що зараз команда перебуває у стадії перебудови. За будь-яких розкладів каталонці входять до числа найкращих команд континенту. Бенфіка це складний суперник, у якого сильний склад і великі амбіції.

Роман Яремчук проти Динамо? Тут не треба шукати додаткову мотивацію ні для Романа, ні для нашого клубу. Динамо дало йому дорогу у великий футбол, свого часу ми прийняли правильне рішення, відпустивши Яремчука до іноземного клубу, він отримав можливість для розвитку і став тим, ким є зараз.

Бажаю Романові якомога більше забитих голів за національну збірну і в будь-якому матчі Бенфіки, крім поєдинку проти Динамо", - зазначив Суркіс.

За результати жеребкування Ліги чемпіонів київське Динамо потрапило до групи разом з Барселоною, Баварією та Бенфікою.

Коментарі ()