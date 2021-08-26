Зоря намагалася грати в атакувальний футбол у матчі проти Рапіда.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Чого не вистачило для перемоги? Забитих голів. Дуже важко. Десь ми це вже проходили - та ж Брага в тому році, Еспаньйол раніше. Трохи дежавю - значить такий у нас рівень.

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Не можу кинути камінь у своїх гравців - вони старалися. Емоції були, моменти, але реалізація трохи... Більше злять пропущені м'ячі. Не кажу, що ми не граємо в футбол - граємо, але не так раціонально, як хотілося б.

Як можна бути задоволеним грою, якщо ми програли? Ми завжди біжимо вперед і граємо в атакувальний футбол. Десь виходить, десь ні, але так на даний момент граємо. Ми вдячні нашим уболівальникам, які в нас вірять. Ми все одно подаруємо їм європейську осінь. Будемо брати участь в Лізі конференцій", - відзначив Скрипник.