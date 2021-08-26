 Зоря - Рапід 2:3. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Рапід 2:3. Відео голів

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Відео голів Зоря - Рапід
Зоря - Рапід 2:3. Відео голів
#Зоря, #Рапід

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи Зоря вдома поступилася Рапіду.

10 хвилина. Відео голу Грюля

15 хвилина. Відео голу Граймла

40 хвилина. Відео голу Гладкого

68 хвилина. Відео голу Фунтаса

87 хвилина. Відео голу Шахаба

Ліга Європи
Кваліфікація, Плей-оф
26 серпня

Зоря - Рапід 2:3 (1:2)

(Перший матч - 0:3)

Голи: 0:1 - 10 Грюль, 0:2 - 15 Граймль, 1:2 - 40 Гладкий, 1:3 - 68 Фунтас, 2:3 - 87 Шахаб (пен)

Зоря: Шевченко (Мацапура, 48), Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жуніньо (Фаворов, 83), Громов, Назарина, Булеца (Кабаєв, 64), Кочергін, Гладкий (Крістіан, 83), Аллах'яр (Шахаб, 64)

Рапід: Гартлер, Стойкович (Петрович, 67), Граймль, М. Хофманн (Віммер, 67), Ульманн, Аразе (Шик, 31), Любічіч, Граховац (Шустер, 67), Грюлль, Фунтос, Кара (Кнасмюлльнер, 76)

Попередження: Аллах'яр, 16, Кочергін, 41, Вернидуб, 46, Фаворов, 83, Кабаєв, 90+3 - Фунтас, 1, Граховац, 54, Стойкович, 86

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