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Навколо спорту

Роналдо узгодив перехід у Манчестер Сіті - журналіст

Сьогодні 16:25 1683 0
Кріштіану Роналду стане гравцем Манчестер Сіті
Роналдо узгодив перехід у Манчестер Сіті - журналіст
Фото - gettyimages
#Роналду, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду стане гравцем Ювентуса.

Про це розповів португальський журналіст Гонсало Лопеш.

За його інформацією, сторони узгодили трансфер гравця.

Сьогодні, агент футболіста Жорже Мендеш обговорив деталі переходу Роналду у з представниками Ювентуса.

Відзначимо, що 36-річний португалець з 2018 року виступає за Ювентус. Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі. Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

Раніше, Роналду достроково покинув тренування Ювентуса.

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