Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду стане гравцем Ювентуса.
Про це розповів португальський журналіст Гонсало Лопеш.
За його інформацією, сторони узгодили трансфер гравця.
Сьогодні, агент футболіста Жорже Мендеш обговорив деталі переходу Роналду у з представниками Ювентуса.
Відзначимо, що 36-річний португалець з 2018 року виступає за Ювентус. Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі. Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.