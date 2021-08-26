Кріштіану Роналду стане гравцем Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду стане гравцем Ювентуса.

Про це розповів португальський журналіст Гонсало Лопеш.

За його інформацією, сторони узгодили трансфер гравця.

Сьогодні, агент футболіста Жорже Мендеш обговорив деталі переходу Роналду у з представниками Ювентуса.

Відзначимо, що 36-річний португалець з 2018 року виступає за Ювентус. Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі. Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

Раніше, Роналду достроково покинув тренування Ювентуса.