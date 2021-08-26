Клуб Серії А включився у боротьбу за Супрягу

Владислав Супряга може змінити клуб

На 21-річного форварда Динамо Владислава Супрягу знайшовся ще один претендент з італійської Серії А.

Про це повідомляє SalernoSport24.

З пропозицією по Супрязі на Динамо вийшла Салернітана. Цей клуб був попереджений, що боси киян націлені на повноцінний продаж форварда, а тому оформили первинну пропозицію в 3 мільйони євро.

Повідомляється, що керівництво Динамо хоче виручити за Супрягу 5 мільйонів євро, і поки сторони далекі від угоди. Втім, є надія, що угоду вдасться розблокувати завдяки втручанню посередника, чиє ім'я джерело не розкриває.

Раніше, Сампдорія зробила нову пропозицію Динамо щодо Супряги.