Сампдорія зробила нову пропозицію Динамо щодо Супряги

Від форварда не відмовився і Дженоа

Сампдорія зробила нову пропозицію Динамо щодо нападника Владислава супряги і чекає відповіді від чемпіона України.

Про це повідомляє Sky Sports Italia.

Відзначається, що в гонці за Супрягу залишається і Дженоа. Грифони недавно повернулися до варіанту з підписанням форварда і можуть перехопити форварда у принципового суперника.

Раніше повідомлялося, що Сампдорія запропонувала Динамо за оренду Супряги 750 тисяч євро з опцією викупу за 7,2 мільйона, але так і не отримала відповіді від чемпіона України.

У новому сезоні Супряга поки не грав за Динамо, в минулому - забив три голи в 31 матчі киян у всіх турнірах.