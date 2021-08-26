Ворскла повісила цінник на Різника

Шахтар продовжує цікавитися молодим воротарем

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Ворскла вже тривалий час обговорюють можливий трансфер воротаря полтавської команди Дмитра Різника.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ворскла хоче отримати близько 5 мільйонів євро, а Шахтар поки пропонує 3 мільйони євро.

При цьому травма основного воротаря Анатолія Трубіна виявилася не такою серйозною, як очікувалося, тому Шахтар вже не поспішає підписувати Різника і готовий почати Лігу чемпіонів з Андрієм Пятовим.

Контракт 22-річного воротаря Різника, який отримав виклик до збірної України, закінчується у 2024 році.