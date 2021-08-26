Ворскла повісила цінник на Різника

Джерело - Чемпіон.
Шахтар та Ворскла вже тривалий час обговорюють можливий трансфер воротаря полтавської команди Дмитра Різника.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Ворскла хоче отримати близько 5 мільйонів євро, а Шахтар поки пропонує 3 мільйони євро.
При цьому травма основного воротаря Анатолія Трубіна виявилася не такою серйозною, як очікувалося, тому Шахтар вже не поспішає підписувати Різника і готовий почати Лігу чемпіонів з Андрієм Пятовим.
Контракт 22-річного воротаря Різника, який отримав виклик до збірної України, закінчується у 2024 році.