Петраков довикликав двох голкіперів у збірну України

Джерело - uaf.ua.
У зв’язку з ушкодженнями голкіперів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна, раніше викликаних на вересневий збір національної команди України, в.о. головного тренера синьо-жовтих Олександр Петраков довикликав двох воротарів — Андрія Пятова з Шахтаря та Дмитра Різника з Ворскли.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
37-річний Пятов захищав кольори національної команди у 97-ми матчах, у 19-ти з яких виводив збірну на гру як капітан.
Натомість 22-річний Різник неодноразово брав участь у зборах головної команди, однак поки що не виходив у її складі на поле.
Раніше, Трубін отримав травму і не зіграв з Чорноморцем.