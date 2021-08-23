Петраков довикликав двох голкіперів у збірну України

Андрій Пятов та Дмитро Різник можуть зіграти у відборі на чемпіонат світу

У зв’язку з ушкодженнями голкіперів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна, раніше викликаних на вересневий збір національної команди України, в.о. головного тренера синьо-жовтих Олександр Петраков довикликав двох воротарів — Андрія Пятова з Шахтаря та Дмитра Різника з Ворскли.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

37-річний Пятов захищав кольори національної команди у 97-ми матчах, у 19-ти з яких виводив збірну на гру як капітан.

Натомість 22-річний Різник неодноразово брав участь у зборах головної команди, однак поки що не виходив у її складі на поле.

Раніше, Трубін отримав травму і не зіграв з Чорноморцем.