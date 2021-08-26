Жеребкування Ліги чемпіонів: Як це було

Джерело - Чемпіон.

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На цьому наша трансляція завершується! Бажаємо Динамо та Шахтарю вдалих виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів!

Півзахисник Челсі Жоржиньо - найкращий гравець сезону!

Алексія Путельяс стала найкращою гравчинею Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Тепер час дізнатися найкращих гравців сезону.

Наставник лондонського Челсі Томас Тухель - найкращий фахівець серед чоловічих команд за версією УЄФА.

Головний тренер жіночого клубу Барселона Луїс Кортес визнаний найкращий менеджером сезону.

На цьому жеребкування завершено, проте ми ще дізнаємося найкращого гравця та тренера сезону!

Залишилося визначити суперників київському Динамо!

Жіночу нагороду отримала Женніфер Ермосо з Барселони.

Найкращим нападник ЛЧ визнано Ерлінга Голанда з Боруссії Дортмунд!

Тепер своїх суперників дізнається Шахтар!

Найкращим півзахисником Ліги чемпіонів став Нголо Канте. Алексія Путельяс з Барселона стала найкращою серед жінок.

Серед жінок цю нагороду здобула Ірене Паредес з ПСЖ.

Центрбек Манчестер Сіті Рубен Діаш - найкращий захисник сезону!

Тепер ми дізнаємося найкращих захисників серед чоловіків та жінок.

Церемонія жеребкування розпочалася!

Наразі нам пояснюють регламент жеребкування. Варто зазначити, що українські клуби не можуть зіграти на груповому етапі з російськими.

Сандра Паньос з Барселони стала найкращою на позиції воротаря серед жінок.

Едуар Менді став найкращим голкіпером сезону за версією УЄФА!

Допомогати у проведенні жеребкування нам будуть легенди лондонського Челсі Браніслав Іванович та Майкл Ессьєн.

Зал стоячи аплодує лікарям, які урятували життя Еріксену.

Зараз Александр Чеферін вручить нагороду президента УЄФА Сімону К'єру і медикам національної команди Данії за порятунок Крістіана Еріксена під час матчу чемпіонату Європи 2020 року.

Наразі нам демонструють ролик, у якому згадується минулий розіграш Ліги чемпіонів. Нагадаємо, тріумфував у найпрестижнішому єврокубку лондонський Челсі.

Церемонія жеребкування розпочинається, незабаром Шахтар та Динамо дізнаються своїх суперників у груповому етапі ЛЧ.

Варто зазначити, що сьогодні також визначать і найкращих гравців та гравчинь сезону за версією УЄФА.

Вже зовсім скоро розпочнеться церемонія жеребкування Ліги чемпіонів.

У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.

Процедура жеребкування:

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби.

Учасники діляться на чотири кошики. В перший потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 асоціацій рейтингу УЄФА.

Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на цьому етапі. Також команди з України та Росії не можуть потрапити до однієї групи.

Для асоціацій з двома представниками в турнірі клуби будуть об'єднані в пари з метою розвести їх матчі на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма представниками будуть складені дві пари. Пари складаються з урахуванням інтересів телеаудиторій.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу.

Команди, що посіли треті місця, перейдуть у плей-оф Ліги Європи.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів:

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня

Склад кошиків:

1 кошик

Челсі (Англія);

Вільярреал (Іспанія);

Атлетико (Іспанія);

Манчестер Сіті (Англія);

Баварія (Німеччина);

Інтер (Італія);

Лілль (Франція);

Спортінг (Португалія);

2 кошик

Реал (Іспанія);

Барселона (Іспанія);

Ювентус (Італія);

МЮ (Англія);

ПСЖ (Франція);

Ліверпуль (Англія);

Севілья (Іспанія);

Боруссія Д (Німеччина);

3 кошик

Порту (Португалія);

Аякс (Нідерланди);

Лейпциг (Німеччина);

Аталанта (Італія);

Зеніт (Росія);

Шахтар (Україна);

Зальцбург (Австрія);

Бенфіка (Португалія);

4 кошик

Бешикташ (Туреччина);

Динамо (Україна);

Шериф (Молдова);

Брюгге (Бельгія);

Янг Бойз (Швейцарія;

Мілан (Італія);

Мальме (Швеція);

Вольфсбург (Німеччина).