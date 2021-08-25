Леонаодо: Мбаппе хоче піти з ПСЖ

Французький нападник Кіліан Мбаппе хоче покинути клуб у літнє трансферне вікно.

Про це розповів спортивний директор паризького клубу Леонардо.

"Ми не можемо змінити наші плани за тиждень до кінця трансферного вікна. Якщо він хоче піти, ми не збираємося його утримувати, але це трапиться на наших умовах.

Я багато розмовляв з Кіліаном, він завжди говорив одне і те ж. Кіліан завжди обіцяв, що не покине клуб безплатно. Він завжди так нам говорив.

Ми ніколи не відкривали двері для його відходу. Ніколи. Наша мета - продовжити контракт з Мбаппе і утримати його", - відзначив Леонардо.