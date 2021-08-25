Марлос пояснив відхід зі збірної України

Півзахисник Шахтаря Марлос вирішив завершити кар'єру у збірній України через сімейні проблеми.

Про це розповів сам футболіст.

"Це доволі складний для мене момент. Я переживаю складний період у житті. У мене є деякі сімейні проблеми з рідними. Деякі фізичні обмеження, складності. Думаю, це саме той момент, коли потрібно подумати про себе, про клуб.

Звичайно, я дуже засмучуюсь, що не зможу більше вийти на поле у футболці збірної України. Але, як я вже говорив, моє серце завжди буде з ними, вони завжди будуть в моєму серці. Завжди буду вболівати за збірну", – сказав Марлос.