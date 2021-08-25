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Марлос пояснив відхід зі збірної України

Вчора 23:40 320 0
Марлос прокоментував завершення кар'єри у збірній України
Марлос пояснив відхід зі збірної України
Фото - УАФ
#Марлос

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Марлос вирішив завершити кар'єру у збірній України через сімейні проблеми.

Про це розповів сам футболіст.

"Це доволі складний для мене момент. Я переживаю складний період у житті. У мене є деякі сімейні проблеми з рідними. Деякі фізичні обмеження, складності. Думаю, це саме той момент, коли потрібно подумати про себе, про клуб.

Звичайно, я дуже засмучуюсь, що не зможу більше вийти на поле у футболці збірної України. Але, як я вже говорив, моє серце завжди буде з ними, вони завжди будуть в моєму серці. Завжди буду вболівати за збірну", – сказав Марлос.

Відзначимо, що натуралізований бразилець дебютував за національну збірну України 6 жовтня 2017 року в матчі проти Косова. Загалом в його активі 26 зіграних матчів у синьо-жовтій футболці, 1 гол та 6 результативних передач.

Нагадаємо, Марлос завершив кар'єру у збірній України.

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