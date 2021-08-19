Півзахисник Шахтаря Марлос завершив виступи у збірній України.

Про це розповів сам футболіст.

"Я йду зі збірної України. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б. Я хочу сказати спасибі всім, хто 4 роки тому надав мені таку можливість - бути українцем і виступати за національну збірну!

Я вдячний президенту УАФ Андрію Павелко і колишньому головному тренеру Андрію Шевченку за довіру і підтримку. Дякую всім партнерам по команді: хлопці, ви стали для мене справжньою футбольною родиною, моїми друзями на поле і за його межами і залишитеся ними назавжди. І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних і складних, але завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями.

Я вірю, що у збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив доб'ється великих успіхів. Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Дякую всім, - сказав Марлос.