Голкіпер збірної України захворів на коронавірус

Лунін заразився COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін під час чергового планового тестування здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очевидно, тепер українцю належить здати тест повторно, щоб з'ясувати, чи справді він захворів на коронавірус. Наразі Лунін повинен бути ізольований від решти команди. Зауважимо, що подібна ситуація була в жовтні минулого року. Тоді перший тест футболіста виявився позитивним, але повторний не підтвердив діагноз.

Нагадаємо, Андрій опинився у списку футболістів збірної України, які отримали виклик на вересневі матчі. Раніше синьо-жовті вже втратили двох голкіперів - Георгія Бущана та Анатолія Трубіна - через травми.