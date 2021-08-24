Інтер узгодив трансфер нападника Лаціо

Джерело - isport.ua.
Нападник Лаціо Хоакін Корреа близький до переходу в міланський Інтер.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
27-річний аргентинець вже погодив умови контракту з "нерадзуррі".
Договір буде розрахований на чотири роки, зарплата Корреа складе 3,5 млн євро на рік без урахування бонусів. Найближчим часом боси Інтера зустрінуться з представниками Лаціо, щоб оформити трансфер.
Нагадаємо, Корреа виступає за Лаціо з 2018 року. У минулому сезоні форвард провів за римлян 38 матчів у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши шість результативних передач.
Раніше, Інтер знищив Дженоа.