Інтер узгодив трансфер нападника Лаціо

Нападник Лаціо Хоакін Корреа близький до переходу в міланський Інтер.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

27-річний аргентинець вже погодив умови контракту з "нерадзуррі".

Договір буде розрахований на чотири роки, зарплата Корреа складе 3,5 млн євро на рік без урахування бонусів. Найближчим часом боси Інтера зустрінуться з представниками Лаціо, щоб оформити трансфер.

Нагадаємо, Корреа виступає за Лаціо з 2018 року. У минулому сезоні форвард провів за римлян 38 матчів у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши шість результативних передач.

Раніше, Інтер знищив Дженоа.