 Інтер знищив Дженоа, Верона програла Сассуоло у 1 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Шахтар у більшості розгромив Чорноморець у 5 турі
Сьогодні 21:28 2905
Донбас переміг Зволен та виграв Меморіал Забойніка
Сьогодні 22:55 136
Серія А. Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:51 1265
УПЛ. Дніпро-1 вдома переграв Рух у 5 турі
Сьогодні 21:23 440
Збірна України переграла Фінляндію на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:54 1336
Чемпіонат Португалії. Жил Вісенте - Бенфіка: онлайн-трансляція. Live
Сьогодні 19:11 2180
УПЛ. Верес здолав Минай у 5 турі
Сьогодні 18:53 636
Шевчук: Луческу хотів покликати мене в Динамо
Сьогодні 16:09 964
Збірна України стала чемпіоном світу з шашок-64
Сьогодні 11:50 2140
Продексім переміг Ураган та завоював свій перший Суперкубок України
Вчора 22:39 1003
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку Андрій Дунець
Сьогодні 18:00 661
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка Андрій Дунець
Сьогодні 17:00 527
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас” Андрій Дунець
Сьогодні 16:35 286
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди Андрій Дунець
Сьогодні 16:00 1243
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі Андрій Дунець
Сьогодні 15:00 2005 4
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:16 518 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:49 1139
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:10 1474
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів Андрій Дунець
Сьогодні 10:30 12945
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:09 10016
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 2024
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару Valeriy Ruchka
Вчора 12:25 1062
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 11:16 2553
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 1555
Від уболівальників до військових. На репетиції параду виконали хіт про Путіна
Від уболівальників до військових. На репетиції параду виконали хіт про Путіна Valeriy Ruchka
Вчора 10:06 1928 1
До полтавського клубу завітали англійські блогери
До полтавського клубу завітали англійські блогери Valeriy Ruchka
Вчора 09:11 873
Аргентинський футболіст забив фантастичний гол бісіклетою
Аргентинський футболіст забив фантастичний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
19.08.2021 20:25 6012
Дружина півзахисника збірної України показала, що в неї було під весільною сукнею
Дружина півзахисника збірної України показала, що в неї було під весільною сукнею Андрій Твердохліб
19.08.2021 18:29 56249 5
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня Андрій Твердохліб
19.08.2021 15:50 1691
Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві
Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві Андрій Дунець
19.08.2021 15:10 12900 6
Прямі трансляції
Навколо спорту

Інтер знищив Дженоа, Верона програла Сассуоло у 1 турі Серії А

Сьогодні 22:25 145 0
Дубль Дзакканьї не врятував Верону від поразки
Інтер знищив Дженоа, Верона програла Сассуоло у 1 турі Серії А
#Верона, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі італійської Серії А Верона приймала Сассуоло, а Інтер - Дженоа.

Дубль Дзакканьї не врятував Верону від поразки. Інтер святкував впевнену перемогу.

Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 21 серпня

Верона - Сассуоло 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Распадорі, 0:2 - 51 Джурічич, 1:2 - 70 Дзакканьї, 1:3 - 77 Траоре, 2:3 - 90 Дзакканьї

Інтер - Дженоа 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Шкріняр, 2:0 - 14 Чалханоглу, 3:0 - 74 Відаль, 4:0 - 88 Джеко

Нагадаємо, Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі.

Коментарі ()