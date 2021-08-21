Інтер знищив Дженоа, Верона програла Сассуоло у 1 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 1-му турі італійської Серії А Верона приймала Сассуоло, а Інтер - Дженоа.
Дубль Дзакканьї не врятував Верону від поразки. Інтер святкував впевнену перемогу.
Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 21 серпня
Верона - Сассуоло 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Распадорі, 0:2 - 51 Джурічич, 1:2 - 70 Дзакканьї, 1:3 - 77 Траоре, 2:3 - 90 Дзакканьї
Інтер - Дженоа 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Шкріняр, 2:0 - 14 Чалханоглу, 3:0 - 74 Відаль, 4:0 - 88 Джеко
Нагадаємо, Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі.