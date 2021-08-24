Мбаппе назвав свої амбіції

Джерело - football24.ua.
Ліга 1 є не найкращим чемпіонатом у світі.
Про це розповів нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.
"У кожного тепер є план "анти-Кіліан". Це означає, що мене вважають видатним гравцем і просто зіркою. Це вимагає від мене застосування козирів. Мені це подобається. Я люблю виклики.
У Франції не найкраща ліга світу, але я завжди відчував відповідальність за те, щоб бути символом чемпіонату і допомагати йому рости. Професійні амбіції? Виграти все", – відзначив Мбаппе.
Нагадаємо, долю Мбаппе вирішуватиме емір Катару.