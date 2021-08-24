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Арсенал вже знайшов заміну Артеті

Сьогодні 14:10 386 0
Італійський фахівець може повернутися до АПЛ
Арсенал вже знайшов заміну Артеті
#Конте, #Арснал, #Артета

Джерело - football24.ua.

Новим головним тренером лондонського Арсеналу може стати Антоніо Конте.

Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше, Арсенал встановив дедлайн для Артети.

Італійський фахівець став основним претендентом для босів канонірів на випадок звільнення Артети. Представники лондонців нібито мали перші контакти з Конте. Переговори з 52-річним алленаторе стануть інтенсивнішими, якщо криза Арсеналу поглибиться.

Нагадаємо, що Антоніо Конте влітку пішов із міланського Інтера після завоювання для нерадзуррі першого за 11 років Скудетто. Італієць вже працював на Туманному Альбіоні з Челсі та здобув із синіми чемпіонський титул 2016/17.

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