Стала відома доля Артети в Арсеналі

Каноніри поставили ультиматум тренеру

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета може покинути лондонський клуб найближчим часом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво Арсеналу вкрай розчароване результатами команди на старті сезону (поразки від Брентфорд і Челсі).

Боси лондонського клубу прийняли рішення поставити ультиматум Артеті у вигляді п'яти матчів. Якщо фахівця вдасться виправити ситуацію, то він продовжить працювати з командою, а, якщо ж "гармаші" продовжать програвати, то він негайно залишить клуб.

Примітно, що Артета зазнав 20-ї поразки в якості головного тренера Арсеналу. Для досягнення цієї позначки йому знадобилося 60 матчів.

У наступному турі АПЛ Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті. Поєдинок запланований на суботу, 28 серпня.

Раніше, Челсі з голом Лукаку обіграв Арсенал у 2 турі АПЛ.