Стала відома доля Артети в Арсеналі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета може покинути лондонський клуб найближчим часом.
Про це повідомляє The Telegraph.
Керівництво Арсеналу вкрай розчароване результатами команди на старті сезону (поразки від Брентфорд і Челсі).
Боси лондонського клубу прийняли рішення поставити ультиматум Артеті у вигляді п'яти матчів. Якщо фахівця вдасться виправити ситуацію, то він продовжить працювати з командою, а, якщо ж "гармаші" продовжать програвати, то він негайно залишить клуб.
Примітно, що Артета зазнав 20-ї поразки в якості головного тренера Арсеналу. Для досягнення цієї позначки йому знадобилося 60 матчів.
У наступному турі АПЛ Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті. Поєдинок запланований на суботу, 28 серпня.
Раніше, Челсі з голом Лукаку обіграв Арсенал у 2 турі АПЛ.