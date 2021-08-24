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Навколо спорту

Стала відома доля Артети в Арсеналі

Сьогодні 11:40 220 0
Каноніри поставили ультиматум тренеру
Стала відома доля Артети в Арсеналі
#Артета, #Арсенал

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета може покинути лондонський клуб найближчим часом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво Арсеналу вкрай розчароване результатами команди на старті сезону (поразки від Брентфорд і Челсі).

Боси лондонського клубу прийняли рішення поставити ультиматум Артеті у вигляді п'яти матчів. Якщо фахівця вдасться виправити ситуацію, то він продовжить працювати з командою, а, якщо ж "гармаші" продовжать програвати, то він негайно залишить клуб.

Примітно, що Артета зазнав 20-ї поразки в якості головного тренера Арсеналу. Для досягнення цієї позначки йому знадобилося 60 матчів.

У наступному турі АПЛ Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті. Поєдинок запланований на суботу, 28 серпня.

Раніше, Челсі з голом Лукаку обіграв Арсенал у 2 турі АПЛ.

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