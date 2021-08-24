ПАОК орендує легіонера Динамо

Сідклей продовжить сезон в Греції

Крайній захисник київського Динамо Сідклей незабаром відправиться в чемпіонат Греції.

Про це повідомляє Football.ua.

28-річний футболіст гратиме за ПАОК. Сідклей перебереться в грецький клуб на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

З командою і персоналом Динамо Сідклей попрощається вже у вівторок, 24 серпня.

Відзначимо, що в минулому сезоні бразилець відіграв за киян в восьми матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 83 хвилини. Він забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Динамо розгромило Десну у 5 турі УПЛ.