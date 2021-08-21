Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка

Джерело - Чемпіон.
Основний форвард збірної України Роман Яремчук на своїй сторінці в Instagram подякував Андрієві Шевченку, який нещодано покинув посаду головного тренера національної команди.
"Спасибі за все, тренер! Дякую за довіру, саме з вами я вперше відчув смак великих перемог і гімн країни при переповнених трибунах, пишаюся, що грав під вашим керівництвом", - написав Яремчук.
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