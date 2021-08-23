Різник може стати основним голкіпером збірної України - журналіст

Воротар Ворскли Дмитро Різник стане основним у збірній України на матчі проти Казахстану та Франції.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

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Основні воротарі Георгій Бущан і Анатолій Трубін отримали травми, тому в збірну дозаявили Різника і Андрія Пятова.

"Я ставлю на Різника, тому що у нього є постійна ігрова практика. Хоча Петраков може довіритися Пятову через досвід. Але потрібно мати практику, і якщо воротар довго не виходить, то... Згадайте Луніна, як він розгубився в матчі з Польщею і в матчі на Кубок Іспанії в Реалі

Зараз практика є тільки у Різника, і він цілком може стати основним в матчах проти Казахстану та Франції", - сказав Циганик.