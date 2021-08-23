Владислав Супряга може покинути Динамо

Форвардом Динамо Владиславом Супрягою в Італії активно цікавляться два клуби з одного міста - Сампдорія та Дженоа.

Про це повідомляє Sky Sport.

Керівництво Динамо не дало жодної відповіді на останню пропозицію Сампдорії з оренди Супряги за 750 тис євро і опції викупу за 7,2 млн євро.

Цією ситуацією хоче скористатися Дженоа, де відновили інтерес до Супряги на тлі провалу з залученням інших нападників.

Очікується, що зрушення в потенційному трансфері Супряги в Серію А можуть відбутися на початку наступного тижня.

Нагадаємо, Удінезе продовжує цікавитися Супрягою.