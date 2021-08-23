Джерело - sport.ua.
Форвардом Динамо Владиславом Супрягою в Італії активно цікавляться два клуби з одного міста - Сампдорія та Дженоа.
Про це повідомляє Sky Sport.
Керівництво Динамо не дало жодної відповіді на останню пропозицію Сампдорії з оренди Супряги за 750 тис євро і опції викупу за 7,2 млн євро.
Цією ситуацією хоче скористатися Дженоа, де відновили інтерес до Супряги на тлі провалу з залученням інших нападників.
Очікується, що зрушення в потенційному трансфері Супряги в Серію А можуть відбутися на початку наступного тижня.
Нагадаємо, Удінезе продовжує цікавитися Супрягою.