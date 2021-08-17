Українець ще може перейти до Серії

Форвард Динамо Владислав Супряга, який раніше не зміг стати гравцем Сампдорії, може перейти до Удінезе.

Про це повідомляє Tutto Udinese.

Домовленість між генуезцями та киянами все-таки не була досягнута, і сторони віддалилися від завершення угоди.

Однак у Супряги все ще залишається шанс перебратися в Серію А. Повідомляється, що складнощами переговорного процесу між Динамо та Сампдорією має намір скористатися Удінезе, який зберігає інтерес до українського форварда.

Нагадаємо, вперше інформація про інтерес маленьких зебр до Супряги в ЗМІ потрапила 13 серпня. Тоді повідомлялося, що Удінезе планує орендувати нападника з опцією викупу.