Джерело - sport.ua.
Форвард Динамо Владислав Супряга, який раніше не зміг стати гравцем Сампдорії, може перейти до Удінезе.
Про це повідомляє Tutto Udinese.
Домовленість між генуезцями та киянами все-таки не була досягнута, і сторони віддалилися від завершення угоди.
Однак у Супряги все ще залишається шанс перебратися в Серію А. Повідомляється, що складнощами переговорного процесу між Динамо та Сампдорією має намір скористатися Удінезе, який зберігає інтерес до українського форварда.
Нагадаємо, вперше інформація про інтерес маленьких зебр до Супряги в ЗМІ потрапила 13 серпня. Тоді повідомлялося, що Удінезе планує орендувати нападника з опцією викупу.