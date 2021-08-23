Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко збирається відвідати матч відбору ЧС-2022 проти Франції разом з помічниками.

Про це заявив сам фахівець.

"В Україну приїжджає моя сім'я, нарешті з'явилося віконце привезти дітей, тому що останні два роки - це практично зробити неможливо було через ситуацію з ковідом. Скоро приїдуть мої діти з моєю дружиною, побачитися моїх батьків.

Я завжди буду підтримувати збірну, це головна команда мого життя. Я завжди відкритий, будь-який дзвінок - я завжди відповім, якщо треба буде десь моя підказка - я завжди відкритий. Я залишуся на гру з Францією, приїдуть ще мої помічники, тому ми хочемо підтримати команду в такій важливій грі", - сказав Шевченко.