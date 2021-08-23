Джерело - Великий футбол.
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко збирається відвідати матч відбору ЧС-2022 проти Франції разом з помічниками.
Про це заявив сам фахівець.
"В Україну приїжджає моя сім'я, нарешті з'явилося віконце привезти дітей, тому що останні два роки - це практично зробити неможливо було через ситуацію з ковідом. Скоро приїдуть мої діти з моєю дружиною, побачитися моїх батьків.
Я завжди буду підтримувати збірну, це головна команда мого життя. Я завжди відкритий, будь-який дзвінок - я завжди відповім, якщо треба буде десь моя підказка - я завжди відкритий. Я залишуся на гру з Францією, приїдуть ще мої помічники, тому ми хочемо підтримати команду в такій важливій грі", - сказав Шевченко.
Матч відбору на чемпіонат світу 2022 Україна - Франція відбудеться 4 вересня в Києві.
Нагадаємо, напередодні Шевченко відвідав гру Динамо - Десна та поспілкувався зі своїм наступником на посаді головного тренера збірної України Олександром Петраковим.