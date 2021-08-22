Джерело - Чемпіон.

Колишній і чинний тренери збірної України - Андрій Шевченко та Олександр Петраков зустрілися у ВІП-ложі стадіону Динамо під час гри п'ятого туру УПЛ між Динамо та Десною.

Здається, для Петракова зустріч стала несподіванкою, а Андрій Шевченко перекинувся кількома словами з новим головним тренером національної команди та встиг привітати фанатів на трибунах.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua