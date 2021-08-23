Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру італійської Серії А Рома вдома переграла Фіорентину.
Чемпіонат Італії - Серія А
01 тур, 22 серпня
Рома - Фіорентина 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Мхітарян, 1:1 - 60 Міленкович, 2:1 - 64 Верету, 3:1 - 79 Верету
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Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру італійської Серії А Рома вдома переграла Фіорентину.
Рома - Фіорентина 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Мхітарян, 1:1 - 60 Міленкович, 2:1 - 64 Верету, 3:1 - 79 Верету