Ювентус з Роналду не зміг переграти Удінезе у 1 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі першого туру Серії А.
Ювентус мав перевагу у два м'ячі, але в підсумку зіграв внічию. У компенсований час Кріштіану Роналду забив гол, проте його не зарахували після VAR.
Чемпіонат Італії - Серія А
01 тур, 22 серпня
Болонья - Салернітана 3:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Бонаццолі, 1:1 - 59 Де Сільвестрі, 1:2 - 70 Кулібалі, 2:2 - 75 Арнаутович, 3:2 - 77 Де Сільвестрі
Удінезе - Ювентус 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 3 Дибала, 0:2 - 23 Куадрадо, 1:2 - 51 Перейра (пен), 2:2 - 83 Делофеу
Раніше повідомлялося, що Роналду хоче покинути Ювентус.