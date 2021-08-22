Ювентус з Роналду не зміг переграти Удінезе у 1 турі Серії А

Результати 1 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі першого туру Серії А.

Ювентус мав перевагу у два м'ячі, але в підсумку зіграв внічию. У компенсований час Кріштіану Роналду забив гол, проте його не зарахували після VAR.

Чемпіонат Італії - Серія А

01 тур, 22 серпня

Болонья - Салернітана 3:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Бонаццолі, 1:1 - 59 Де Сільвестрі, 1:2 - 70 Кулібалі, 2:2 - 75 Арнаутович, 3:2 - 77 Де Сільвестрі

Удінезе - Ювентус 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Дибала, 0:2 - 23 Куадрадо, 1:2 - 51 Перейра (пен), 2:2 - 83 Делофеу

Раніше повідомлялося, що Роналду хоче покинути Ювентус.