Іллі Шкуріну та Денису Антюху потрібен був час для адаптації у складі Динамо.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Чи вдалося сьогодні реабілітуватися за поразку від Інтера та втрату очок у матчі з Інгульцем? Звичайно, я задоволений і грою команди, і результатом. Також радий, що дебютували Шкурін та Антюх. Їм потрібен був час для адаптації, як і для всіх новачків, щоб притертися до партнерів, зрозуміти принципи гри.

Усі вболівальники переживали за ваше здоров'я. Як ви почуваєтеся? Усе ж таки, напевно, не всі, але, сподіваюся, більшість (сміється). Є певні обмеження з боку лікарів. На поле ще виходити не можна, але я керую командою та перебуваю поруч з гравцями. Намагаємося підтримувати той рівень, який забезпечує нам результат", - зазначив Луческу.