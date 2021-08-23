Луческу: У матчі з Інгульцем був пенальті

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не задоволений арбітражем останніх матчів в УПЛ.

Про це заявив сам наставник киян.

"Мені здається ненормальним момент у матчі з Інгульцем. Момент із Родрігесом - там мав бути пенальті, та й жовта картка гравцю-порушнику. Чомусь ніхто про це не говорить, не пише, тим паче що на матчі був VAR...

Сьогодні [у матчі з Десною - прим.] я теж незадоволений жовтими картками, вони накопичуються - і гравці пропускають матчі. Єдиноборства були в рамках боротьби, не розумію, чому арбітр необгрунтовано роздавав картки...", - зазначив Луческу.