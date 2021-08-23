 Луческу: Бущан травмований. Дуже боїмося, щоб не було операції | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо розгромило Десну у 5 турі
Вчора 23:21 1726
Костюк знищила канадку на старті турнірі у Чикаго
Сьогодні 08:40 345
УПЛ. Маріуполь - Зоря 3:4. Огляд матчу
Вчора 22:40 538
УПЛ. Олександрія перемогла Колос у 5 турі
Вчора 21:25 640
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш
Вчора 20:32 821
Збірна України пробилась у чвертьфінал European Nations Cup PES 2021
Вчора 19:29 1001
УПЛ. Зоря перестріляла Маріуполь у 5 турі
Вчора 18:52 1123
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела
Вчора 17:57 4044
Збірна України стартувала з нічиєї на домашньому Євро
Вчора 14:28 3285
Українські веслувальниці завоювали чотири медалі на світовому Суперкубку
Вчора 13:09 1323
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:39 308
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:24 118
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:09 1018
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна Андрій Твердохліб
Вчора 23:40 1030
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото Андрій Твердохліб
Вчора 23:15 811
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни Андрій Твердохліб
Вчора 22:57 1106
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш Андрій Твердохліб
Вчора 20:32 820
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу Андрій Твердохліб
Вчора 18:12 1570
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела Андрій Твердохліб
Вчора 17:57 4028
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку Андрій Дунець
21.08.2021 18:00 1615
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка Андрій Дунець
21.08.2021 17:00 1897
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас” Андрій Дунець
21.08.2021 16:35 909
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди Андрій Дунець
21.08.2021 16:00 3581
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі Андрій Дунець
21.08.2021 15:00 5874 5
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка Андрій Твердохліб
21.08.2021 14:16 1406 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг Андрій Твердохліб
21.08.2021 12:49 3096
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
21.08.2021 11:10 2687
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів Андрій Дунець
21.08.2021 10:30 20801
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
21.08.2021 09:09 10890
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу Valeriy Ruchka
20.08.2021 13:30 2684
Прямі трансляції
Навколо спорту

Луческу: Бущан травмований і дуже боїмося, щоб не було операції

Сьогодні 09:55 410 0
Наставник - про травмованих гравців киян
Луческу: Бущан травмований і дуже боїмося, щоб не було операції
#Динамо, #Луческу

Джерело - ФК Динамо.

Матч 5-го туру УПЛ з Десною чотири гравці Динамо пропускали через травми.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Чому Бущан опинився поза заявкою? Зараз складний період для нас. Чотири гравці, які були відсутні, доклали максимум зусиль у минулому сезоні. Складно їх замінити. Усі вони травмовані: Попов, Бєсєдін, Бущан, Андрієвський. У Жори 10 днів пауза, після чого він почне легкі тренування. Дуже боїмося, щоб усе обійшлося консервативним лікуванням, щоб не було операції", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо розгромило Десну у 5 турі УПЛ.

Коментарі ()