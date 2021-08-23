Матч 5-го туру УПЛ з Десною чотири гравці Динамо пропускали через травми.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Чому Бущан опинився поза заявкою? Зараз складний період для нас. Чотири гравці, які були відсутні, доклали максимум зусиль у минулому сезоні. Складно їх замінити. Усі вони травмовані: Попов, Бєсєдін, Бущан, Андрієвський. У Жори 10 днів пауза, після чого він почне легкі тренування. Дуже боїмося, щоб усе обійшлося консервативним лікуванням, щоб не було операції", - зазначив Луческу.