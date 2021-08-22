Сульшер спростував трансфер Погба

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не покине команду в літнє трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Уле Гуннар Сульшер.

"Очікую, що Погба буде тут, коли настане перше вересня. Неважливо, який контракт - п'ять років або один рік. Коли ти підписуєшся з Манчестер Юнайтед, то повинен прийняти виклик і працювати на стабільному рівні.

Погба насолоджується своєю грою в МЮ. Багато разів казав, що моя робота - отримати максимум від Поля, Бруну і інших дуже хороших гравців, які у нас є в команді", - сказав Сульшер.