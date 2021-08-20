Манчестер Юнайтед готовий різко збільшити зарплату Погба

Джерело - tribuna.com.
Майбутнє півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба залишається невизначеним.
Про це повідомляє The Athletic.
У другій половині сезону-2020/21 французу запропонували новий контракт з підвищенням зарплати.
Його оклад становив 290 тис в тиждень і мав зрости до 400 тис фунтів за новим контрактом до 2025 року.
Якби Погба прийняв пропозицію, то міг би стати найбільш високооплачуваним гравцем у Манчестер Юнайтед. Але француз не відповів.
Пропозиція Манчестер Юнайтед залишається в силі. Однак Погба не поспішає. Він хоче оцінити варіанти - зокрема, можливість переходу в ПСЖ на правах вільного агента в наступному році.
Нагадаємо, ПСЖ прагне наступного літа підписати Погба.