Манчестер Юнайтед готовий різко збільшити зарплату Погба

Манчестер Юнайтед хоче зберегти Поля Погба

Майбутнє півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба залишається невизначеним.

Про це повідомляє The Athletic.

У другій половині сезону-2020/21 французу запропонували новий контракт з підвищенням зарплати.

Його оклад становив 290 тис в тиждень і мав зрости до 400 тис фунтів за новим контрактом до 2025 року.

Якби Погба прийняв пропозицію, то міг би стати найбільш високооплачуваним гравцем у Манчестер Юнайтед. Але француз не відповів.

Пропозиція Манчестер Юнайтед залишається в силі. Однак Погба не поспішає. Він хоче оцінити варіанти - зокрема, можливість переходу в ПСЖ на правах вільного агента в наступному році.

Нагадаємо, ПСЖ прагне наступного літа підписати Погба.