Однак італійський клуб поки не готовий домовлятися з киянами

Новачок італійської Серії А Салернітана готується до закриття трансферного вікна здійснити мінімум три покупки.

Про це повідомляє Tutto Salernitana.

Клуб цікавлять новачки на позиції захисника, півзахисника і нападника.

Серед решти у сферу уваги Салернітани потрапив вінгер Динамо і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес.

Легіонер Динамо хотів би покинути Україну і спробувати свої сили в італійській Серії А. Жерсон вже контактував з керівництвом Салернітани на предмет потенційної домовленості і дав зрозуміти клубу, що згоден на трансфер.

Тепер Салернітана чекатиме ринкових можливостей, щоб почати домовлятися з Динамо, контракт з яким у Жерсона розрахований до літа 2024 року.

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