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Бразильський вінгер може залишити Динамо

Сьогодні 12:10 422 0
Сідклей може перейти у німецький Вердер
Бразильський вінгер може залишити Динамо
#Сідклей, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо може розстатися із 28-річним бразильським вінгером Сідклеєм до закриття трансферного вікна.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Одним з вінгерів Динамо, за обопільною згодою готового не безкоштовно піти, є бразилець Сідклей. Контракт Сіді дійсний ще два роки, місце в основі за весь час перебування в клубі так і не відвойовано. Перспективи сумнівні. Агентами бразильця вже кілька тижнів ведуться переговори із бременським Вердером, який зацікавився вінгером.

До прямих контактів між клубами поки не дійшло, але не виключено що наступного тижня можливі серйозні рухи щодо даного питання. І тоді ані в кого не виникне питання, навіщо випускати бразильця на останніх хвилинах матчів цього сезону. Статистику набивати. 

Контракт Сідклея належить Динамо з літа 2018 року після переходу з Атлетіко Паранаенсе за €5 мільйонів. Зараз орієнтовна вартість футболіста складає €2,5 мільйони.

Нагадаємо, Інгулець сенсаційно відібрав очки у Динамо в 4 турі.

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